Бредова (Кеппен) Софья (Ольга София) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредова (Кеппен) Софья (Ольга София) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1873

Сын: Бредов Николай Эмильевич

Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бредов Александр Эмильевич

Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич

Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Бредов Фёдор Эмильевич

Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредов Эмиль Эмильевич

Смерть
1931
Киев, Киевский уезд
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