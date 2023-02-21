Бредова (Кеппен) Софья (Ольга София) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1873
Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бредов Александр Эмильевич
Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич
Рождение ребёнка
22.04.1884
Отец ребёнка: Бредов Эмиль Эмильевич
Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931
Киев, Киевский уезд