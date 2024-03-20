Степан Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Федот Ермолаевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Золотов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Золотова Парасковья Степановна
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Золотова Анна Степановна
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Золотова Мария Степановна
Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Дмитриевна
Смерть
После 1795