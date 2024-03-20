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Степан Федотович

Место рождения

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Федот Ермолаевич

Мать: Анна Ивановна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Золотов Павел Степанович

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Золотов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Золотов Иван Степанович

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Золотова Парасковья Степановна

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Золотова Анна Степановна

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Золотова Мария Степановна

Мать ребёнка: Устинья Дмитриевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Дмитриевна

Смерть
После 1795
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