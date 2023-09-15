Золотова Устинья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Золотов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Золотова Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Золотова Анна Степановна
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Золотова Мария Степановна
Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795