Золотова Устинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Устинья Дмитриевна

Место рождения

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Золотов Яков Степанович

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Золотов Павел Степанович

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Золотов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Золотов Иван Степанович

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Золотова Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Золотова Анна Степановна

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Золотова Мария Степановна

Отец ребёнка: Золотов Степан Федотович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Степан Федотович

Смерть
После 1795
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