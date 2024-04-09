Богданов Никита Ефремович
Место рождения
Дата рождения02.04.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: Васса Назаровна
Незаконнорожденный.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.04.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные солдат Ефрем Григорьев Голененков и крестьянина Федора Гаврилова Шамаева жена Матрона Матвеева.
Упоминание
11.05.1877 ст.
Крестный отец Назаровой Акилины Стефановны.
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.
Дочь: Богданова Параскева Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1885 ст.
Сын: Михаил Никитич
Мать ребёнка: Богданова Ефросинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно