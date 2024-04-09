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Богданов Никита Ефремович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.04.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: Васса Назаровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Ефросинья Алексеевна

Крещение
03.04.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные солдат Ефрем Григорьев Голененков и крестьянина Федора Гаврилова Шамаева жена Матрона Матвеева.
Упоминание
11.05.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Назаровой Акилины Стефановны.
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.

Дочь: Богданова Параскева Никитична

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.08.1885 ст.

Сын: Михаил Никитич

Мать ребёнка: Богданова Ефросинья Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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