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Богданова Параскева Никитична

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1881 ст.

Отец: Богданов Никита Ефремович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.07.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Стефан Егорович Назаров из Леднево и крестьянина Стефана Афанасьевича Бахорева дочь, девица Акилина.
Смерть
Неизвестно

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