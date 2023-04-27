Богданова Параскева Никитична
Место рождения
Дата рождения20.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1881 ст.
Отец: Богданов Никита Ефремович
Мать: не указана
Крещение
26.07.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Стефан Егорович Назаров из Леднево и крестьянина Стефана Афанасьевича Бахорева дочь, девица Акилина.
Смерть
Неизвестно