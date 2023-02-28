Фиония (Феодосия) Никитина
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти31.05.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1839
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1846
Отец ребёнка: Турков Трофим Демидов
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Захарий Трофимов
Отец ребёнка: Турков Трофим Демидов
Смерть
31.05.1880