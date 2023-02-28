Фиония (Феодосия) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиония (Феодосия) Никитина

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

31.05.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1839

Муж: Турков Трофим Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Турков Прохор Трофимов

Отец ребёнка: Турков Трофим Демидов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Захарий Трофимов

Отец ребёнка: Турков Трофим Демидов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.05.1880
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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