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Турков Трофим Демидов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.03.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1839

Жена: Фиония (Феодосия) Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Турков Прохор Трофимов

Мать ребёнка: Фиония (Феодосия) Никитина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Захарий Трофимов

Мать ребёнка: Фиония (Феодосия) Никитина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1892
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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