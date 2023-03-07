Турков Трофим Демидов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.03.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1839
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1846
Мать ребёнка: Фиония (Феодосия) Никитина
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Захарий Трофимов
Мать ребёнка: Фиония (Феодосия) Никитина
Смерть
28.03.1892