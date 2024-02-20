Фонотов (Фунот, Фунджу)Баркэт Ефимий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1832
Дата смерти15.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1832
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1862
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1862
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Джуха Вера Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.01.1867
Дочь: Кириакия Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Пичахчи Мария Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Параскева Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: Галина Евфросиния Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.09.1872
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.12.1875
Дочь: Екатерина Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
10.01.1879
Дочь: Ангелис Сарра Евфимовна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.06.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - онкология
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /