Фонотов (Фунот, Фуджу)Баркэт Мария
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Февронья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1827
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Дмитрий Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно