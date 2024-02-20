(Фуното/Фонотова/Баркэт) Параскева Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Параскева Евфимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

16.08.1870

Дата смерти

15.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1870

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.02.1871
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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