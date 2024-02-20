(Фуното/Фонотова/Баркэт) Екатерина Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/Баркэт) Екатерина Евфимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

19.12.1875

Дата смерти

18.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1875

Отец: Фонотов (фунот, Фунджу)баркэт Ефимий Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.01.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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