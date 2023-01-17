Горшков Пётр Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Пётр Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1888

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Горшкова Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Прасковья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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