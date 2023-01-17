Горшков Пётр Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1888
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Горшкова Прасковья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно