Горшкова (Рыбинскова) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Рыбинскова) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1859 и 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1888

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Горшков Пётр Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Пётр Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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