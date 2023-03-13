Сазиковъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения08.08.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1838
Отец: Сазиковъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Бракосочетание
01.05.1860
Рождение ребёнка
18.10.1861
Сын: Сазиковъ Яковъ
Мать ребёнка: Сазикова (Кулигина) Елена
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Сазиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сазикова (Кулигина) Елена
Рождение ребёнка
21.03.1866
Сын: Сазиковъ Артемий
Мать ребёнка: Аксинья Иванова