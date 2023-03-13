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Сазиковъ Андреянъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1838

Отец: Сазиковъ Александръ

Мать: Сазикова (Матюнкова) Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Бракосочетание
01.05.1860

Жена: Сазикова (Кулигина) Елена

Рождение ребёнка
18.10.1861

Сын: Сазиковъ Яковъ

Мать ребёнка: Сазикова (Кулигина) Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Сазиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сазикова (Кулигина) Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1866

Сын: Сазиковъ Артемий

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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