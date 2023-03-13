Сазикова (Матюнкова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Матюнковъ Дементий
Мать: Матюнькова Татьяна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сазиковъ Ферапонтъ
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Горшенина Ефросинія
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Грызлова Матрена
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
23.06.1835
Дочь: Агрофена (Настасья)
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
02.08.1836
Дочь: Наталья (Авдотья)
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
08.08.1838
Сын: Сазиковъ Андреянъ
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
22.03.1842
Дочь: Хуртина Марья
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
03.08.1844
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазиковъ Александръ