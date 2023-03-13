Сазикова (Матюнкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазикова (Матюнкова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Матюнковъ Дементий

Мать: Матюнькова Татьяна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сазиковъ Ферапонтъ

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Горшенина Ефросинія

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Грызлова Матрена

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Агрофена (Настасья)

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1836

Дочь: Наталья (Авдотья)

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1838

Сын: Сазиковъ Андреянъ

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1842

Дочь: Хуртина Марья

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1844

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Сазиковъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазиковъ Александръ

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