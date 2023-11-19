Милотворский Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Милотворский Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Милотворский Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Милотворский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Аратская (Милотворская) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Милотворский Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна
Смерть
До 1868