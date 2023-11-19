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Милотворский Яков Григорьевич

Место рождения

Александрово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Милотворский Григорий Иванович

Мать: не указана

Александрово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Милотворский Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Милотворский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Аратская (Милотворская) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Милотворский Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1868
Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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