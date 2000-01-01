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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотография черно-белая. Проверка подготовки колхоза «Воплощение Ленинских идей» с. Александрово Александровской волости к весеннему севу, 16 апреля 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Групповой портрет слушательниц волостных курсов женактива с. Александрово Александровской волости, 13 февраля 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Митинг на празднике «Осень урожая» в с. Александрово Александровской волости, 14 октября 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Уборка урожая овса на коллективном участке молодежи в с. Александрово Александровской волости, 28 августа 1929 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4292Александрово, с. вл.при рч. Навоженке п колодцах.361564302362Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
С. Александрово с пустошами57Мих. Степ. Мертвого172—35
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
565. Александрово, село бывшее владельческое, при речке Можарке, дворов 100, жителей 685, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, 3 ветря Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Александрово2302303765741809201838273
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Александрово13194010—
Частновладельческий хутор: Лебле при с. Александрове74010—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Александрово село16Александров1447Мангуш. —1040160
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15725Александровосело55°13'45°17'N-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Салганский сельсовет
22636428111с Александровосело