село Александрово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Александрово

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Фотография черно-белая. Проверка подготовки колхоза «Воплощение Ленинских идей» с. Александрово Александровской волости к весеннему севу, 16 апреля 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Групповой портрет слушательниц волостных курсов женактива с. Александрово Александровской волости, 13 февраля 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Митинг на празднике «Осень урожая» в с. Александрово Александровской волости, 14 октября 1930 г. Источник: Показать все
Фотография черно-белая. Уборка урожая овса на коллективном участке молодежи в с. Александрово Александровской волости, 28 августа 1929 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4292Александрово, с. вл.при рч. Навоженке п колодцах.361564302362Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
С. Александрово с пустошами57Мих. Степ. Мертвого17235

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Александровская волость
565. Александрово, село бывшее владельческое, при речке Можарке, дворов 100, жителей 685, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, 3 ветря Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Александровская волость
село Александрово2302303765741809201838273

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Александровская волость
с. Александрово13194010
Частновладельческий хутор: Лебле при с. Александрове74010

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Мангушевская волость
Александрово село16Александров1447Мангуш. 1040160

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
15725Александровосело55°13'45°17'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Салганский сельсовет
22636428111с Александровосело

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