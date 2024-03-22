Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1841
Сын: Милотворский Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Милотворский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Милотворский Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1868
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область