Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милотворская (Смирнова) Евгения Игнатьевна

Место рождения

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Смирнов Игнатий Иванович

Мать: Смирнова Настасья Максимовна

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Милотворский Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Милотворский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Милотворский Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Милотворский Яков Григорьевич

Мангушево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милотворский Яков Григорьевич

Смерть
После 1868
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
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