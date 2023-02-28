Скребельникова Евдокия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребельникова Евдокия Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елистратова Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Скребельников Василий Григорьев

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Рождение ребёнка
08.05.1877

Сын: Скребелкин (бирюков ?) Николай Григорьев

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: Раковская Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Седурина Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Скребелкин Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Клавдия Григорьева

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Скребелкин (скребельников) Антоний Григорьев

Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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