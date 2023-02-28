Скребельникова Евдокия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елистратова Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
08.05.1877
Сын: Скребелкин (бирюков ?) Николай Григорьев
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение ребёнка
15.01.1881
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: Раковская Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь: Седурина Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение ребёнка
22.04.1888
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Клавдия Григорьева
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Рождение ребёнка
01.03.1894
Сын: Скребелкин (скребельников) Антоний Григорьев
Отец ребёнка: Скребелкин (бирюков)(скребельников) Григорий Антонов
Смерть
Неизвестно