Скребелкин (Бирюков)(Скребельников) Григорий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребелкин (Бирюков)(Скребельников) Григорий Антонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

05.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Елистратова Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Скребельников Василий Григорьев

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Рождение ребёнка
08.05.1877

Сын: Скребелкин (бирюков ?) Николай Григорьев

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: Раковская Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Седурина Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Скребелкин Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Клавдия Григорьева

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Скребелкин (скребельников) Антоний Григорьев

Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.06.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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