Скребелкин (Бирюков)(Скребельников) Григорий Антонов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти05.06.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Елистратова Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1872
Сын: Скребельников Василий Григорьев
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
08.05.1877
Сын: Скребелкин (бирюков ?) Николай Григорьев
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
15.01.1881
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: Раковская Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь: Седурина Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Скребелкин Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Клавдия Григорьева
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
01.03.1894
Сын: Скребелкин (скребельников) Антоний Григорьев
Мать ребёнка: Скребельникова Евдокия Лукина
Смерть
05.06.1905