Свивальнева (Черепенщикова) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904 ст.
Уньки, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.
Сын: Свивальнев Николай Иванович
Отец ребёнка: Свивальнев Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.
Дочь: Свивальнева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Свивальнев Иоанн Николаевич
Смерть
Неизвестно