Свивальнева (Черепенщикова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свивальнева (Черепенщикова) Вера Михайловна

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Место рождения

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1904 ст.

Муж: Свивальнев Иоанн Николаевич

Уньки, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.

Сын: Свивальнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Свивальнев Иоанн Николаевич

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.

Дочь: Свивальнева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Свивальнев Иоанн Николаевич

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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