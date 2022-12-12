село Хотушь, село Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Хотушь

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
138Хотуши, с. каз.при ручье Хотушке.5227128594616Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Машковская волость
36. Хотуш, село бывшее государственное, при речке Хотуше, дворов 179, жителей 1393, церковь православная, школа, 5 лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
12390Хотушьсело54°33'с.ш.37°45'в.д.N-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Теляковское сельское поселение
70650449341с Хотушьсело
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