Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна 01.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

01.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980

Отец: Сорока Сергей Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
28.04.2004

Дочь: Вершинина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Вершинин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.2012

Сын: Вершинин Артемий Александрович

Отец ребёнка: Вершинин Александр Владимирович

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