Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980
Отец: Сорока Сергей Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2004
Дочь: Вершинина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Вершинин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
14.03.2012
Сын: Вершинин Артемий Александрович
Отец ребёнка: Вершинин Александр Владимирович