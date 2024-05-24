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Вершинин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1982

Отец: не указан

Мать: Вершинина Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
28.04.2004

Дочь: Вершинина Дарья Александровна

Мать ребёнка: Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
14.03.2012

Сын: Вершинин Артемий Александрович

Мать ребёнка: Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна

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