Вершинин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1982
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2004
Дочь: Вершинина Дарья Александровна
Мать ребёнка: Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
14.03.2012
Сын: Вершинин Артемий Александрович
Мать ребёнка: Вершинина (Сорока) Светлана Сергеевна