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Феодосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

06.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иван Михайлов

Мать: Анисия Кодратова

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шулякова Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1881

Сын: Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1885

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1888

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1890

Сын: Спиридон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1899

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1902

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Павлов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Павлов

Смерть
06.10.1915
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от дизентерии
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