Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти06.10.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иван Михайлов
Мать: Анисия Кодратова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шулякова Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
14.09.1879
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
20.05.1881
Сын: Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
06.03.1885
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
29.09.1886
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
17.12.1888
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
11.12.1890
Сын: Спиридон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
13.05.1899
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
24.01.1902
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Павлов
Смерть
06.10.1915
Причина смерти: от дизентерии