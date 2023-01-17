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Габитова Фания (Фәния)

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Гумар (Гөмәр) Забихуллович

Отец ребёнка: Габитов Забихулла

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Зульфат Забихуллович

Отец ребёнка: Габитов Забихулла

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Зуфар Забихуллович

Отец ребёнка: Габитов Забихулла

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Забихулла

Место жительства
Неизвестно
Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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