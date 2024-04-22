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Горбачев Ларион Никитин

Место рождения

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Горбачев Никита Ларионов

Мать: Арина Никифорова

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Горбачев Петр Ларионов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Ларионова

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
?.03.1812

Сын: Горбачев Никифор Ларионов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.

Сын: Горбачев Андрей Ларионов

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
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