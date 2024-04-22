Горбачев Ларион Никитин
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Горбачев Никита Ларионов
Мать: Арина Никифорова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Ларионова
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
?.03.1812
Сын: Горбачев Никифор Ларионов
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Смерть
1854