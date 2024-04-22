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Дарья Федорова

Место рождения

Дроково, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Горбачев Петр Ларионов

Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Ларионова

Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин

Рождение ребёнка
?.03.1812

Сын: Горбачев Никифор Ларионов

Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин

Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.

Сын: Горбачев Андрей Ларионов

Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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