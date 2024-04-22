Дарья Федорова
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Ларионова
Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин
Рождение ребёнка
?.03.1812
Сын: Горбачев Никифор Ларионов
Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин
Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.
Отец ребёнка: Горбачев Ларион Никитин
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно