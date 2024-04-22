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Арина Никифорова

Место рождения

Дроково, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Горбачев Ларион Никитин

Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Никитина

Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никифор Никитин

Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Никита Ларионов

Смерть
Неизвестно
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