Арина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тимофей Никитин
Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Никитина
Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никифор Никитин
Отец ребёнка: Горбачев Никита Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно