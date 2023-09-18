Тит Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Алена Титовна

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Лукьян Титович

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Титов Иван

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Петровна

Смерть
1826
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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