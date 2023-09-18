Тит Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Евсей
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Алена Титовна
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Лукьян Титович
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Титов Иван
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Петровна
Смерть
1826
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область