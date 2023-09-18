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Алена Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Тит Евсеев

Мать: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Колошина Катерина Карповна

Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Колошина Матрена Карповна

Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Колошин Ефим Карпович

Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Колошина Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колошин Карп Иванович

Смерть
Неизвестно
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