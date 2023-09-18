Алена Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Тит Евсеев
Мать: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Колошина Катерина Карповна
Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Колошина Матрена Карповна
Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Колошина Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Колошин Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно