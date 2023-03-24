Долгих (Андрусенко) Аграфена Семеновна
Место рожденияс. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Дата рождения12.07.1901
Дата смерти09.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгих Ефим Павлович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Долгих) Полина (Пелагея) Ефимовна
Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович
Рождение ребёнка
13.03.1936
Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович
Смерть
09.03.1986