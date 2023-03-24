Долгих (Андрусенко) Аграфена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Андрусенко) Аграфена Семеновна

Место рождения

с. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

09.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Ефим Павлович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Долгих) Полина (Пелагея) Ефимовна

Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович

Рождение ребёнка
13.03.1936

Сын: Долгих Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Долгих Ефим Павлович

Смерть
09.03.1986

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