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Долгих Ефим Павлович

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Место рождения

с. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР

Дата рождения

1901

Дата смерти

03.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Долгих Павел

Мать: не указана

с. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна

Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
13.03.1936

Сын: Долгих Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Аграфена Семеновна

Смерть
03.09.1942
Похороны
Неизвестно
Братская могила, ОПРЕДЕЛИТЬ
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