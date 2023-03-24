Долгих Ефим Павлович
Место рожденияс. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Дата рождения1901
Дата смерти03.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Долгих Павел
Мать: не указана
с. Покровское, Красноярский край, Российская Федерация, СССР
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна
Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
13.03.1936
Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгих Аграфена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1942
Похороны
Неизвестно
Братская могила, ОПРЕДЕЛИТЬ