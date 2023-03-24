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Долгих Виктор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1936

Отец: Долгих Ефим Павлович

Мать: Долгих (Андрусенко) Аграфена Семеновна

Бракосочетание
До 1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1958

Сын: Долгих Виктор Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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