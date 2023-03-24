Долгих Виктор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1936
Бракосочетание
До 1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1958
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно