Левитский Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитский Александр Матвеевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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