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Шевченко Кириллъ

Место рождения

Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шевченко Василий Григорьевъ

Мать: Шевченко Пелагея Алексеева

Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Бракосочетание
21.04.1896

Жена: Шевченко Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1897

Сын: Шевченко Иванъ

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1902

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Шевченко Дмитрий

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

4-я Усерганская волость
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