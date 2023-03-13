Шевченко Кириллъ
Место рожденияВоронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Бракосочетание
21.04.1896
Жена: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
18.03.1897
Сын: Шевченко Иванъ
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Шевченко Дмитрий
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
4-я Усерганская волость