Шевченко (Зоркова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Зорковъ Петръ
Бракосочетание
21.04.1896
Муж: Шевченко Кириллъ
Рождение ребёнка
18.03.1897
Сын: Шевченко Иванъ
Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.08.1905
Сын: Шевченко Дмитрий
Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ
4-я Усерганская волость