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Шевченко (Зоркова) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зорковъ Петръ

Мать: Новикова Зоркова Акулина Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.04.1896

Муж: Шевченко Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1897

Сын: Шевченко Иванъ

Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1902

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Шевченко Дмитрий

Отец ребёнка: Шевченко Кириллъ

4-я Усерганская волость
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