Шевченко Василий Григорьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.03.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шевченко Антонъ
Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева
Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Батанина Акулина
Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шевченко Кириллъ
Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева
Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1892
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан