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Шевченко Василий Григорьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шевченко Антонъ

Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева

Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Батанина Акулина

Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шевченко Кириллъ

Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева

Воронежской губерніи Валуйскаго уѣзда села Борисовки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шевченко Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Пелагея Алексеева

Смерть
08.03.1892
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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