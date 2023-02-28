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Бодренков Вавила Семёнов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.02.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бодренков Семён

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бодренков Тимофей Вавилов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бодренков Илья Вавилов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Илья мл.

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1837

Дочь: Дербанова Вера Вавилова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1838

Дочь: Зубкова Татьяна Вавилова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Татьяна Вавилова

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Бодренков Яков Вавилов

Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.02.1860
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Владимира Нелидова
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