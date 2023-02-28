Бодренков Вавила Семёнов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.02.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бодренков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бодренков Тимофей Вавилов
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
19.07.1834
Сын: Илья мл.
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
03.10.1837
Дочь: Дербанова Вера Вавилова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
05.01.1838
Дочь: Зубкова Татьяна Вавилова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Татьяна Вавилова
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
16.10.1843
Мать ребёнка: Бодренкова Агрипина Яковлева
Смерть
13.02.1860
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Владимира Нелидова