Бодренкова Агрипина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодренкова Агрипина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бодренков Тимофей Вавилов

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бодренков Илья Вавилов

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Илья мл.

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1837

Дочь: Дербанова Вера Вавилова

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1838

Дочь: Зубкова Татьяна Вавилова

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Татьяна Вавилова

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Бодренков Яков Вавилов

Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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