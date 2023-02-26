Бодренкова Агрипина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бодренков Тимофей Вавилов
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
19.07.1834
Сын: Илья мл.
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
03.10.1837
Дочь: Дербанова Вера Вавилова
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
05.01.1838
Дочь: Зубкова Татьяна Вавилова
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Татьяна Вавилова
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Рождение ребёнка
16.10.1843
Отец ребёнка: Бодренков Вавила Семёнов
Смерть
Неизвестно