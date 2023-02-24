(Кириллова) Ульяна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Ульяна Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Кириллов Никанор Павлович

Мать: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
?.11.1917

Муж: Мартемьянов Анфим Семенович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мартемьянов Борис Анфимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартемьянов Юрий Анфимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мартемьянов Леонид Анфимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович

Смерть
Неизвестно
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