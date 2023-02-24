(Кириллова) Ульяна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Кириллов Никанор Павлович
Мать: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
?.11.1917
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мартемьянов Борис Анфимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартемьянов Юрий Анфимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мартемьянов Леонид Анфимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Анфим Семенович
Смерть
Неизвестно