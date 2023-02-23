(Фролова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ульяна Никаноровна
Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович
Бракосочетание
14.05.1901
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Наталья Никаноровна
Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1915
Сын: Кириллов Петр Никанорович
Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович
Смерть
Неизвестно