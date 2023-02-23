(Фролова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ульяна Никаноровна

Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович

Бракосочетание
14.05.1901

Муж: Кириллов Никанор Павлович

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Наталья Никаноровна

Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович

Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Кириллов Петр Никанорович

Отец ребёнка: Кириллов Никанор Павлович

Смерть
Неизвестно
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