Кириллов Никанор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: Кириллов Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ульяна Никаноровна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
14.05.1901
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Наталья Никаноровна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1915
Сын: Кириллов Петр Никанорович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Около 1942