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Кириллов Никанор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Кириллов Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ульяна Никаноровна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Бракосочетание
14.05.1901

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Наталья Никаноровна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Кириллов Петр Никанорович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Смерть
Около 1942
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