Цепелкин Назар Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти03.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Цепелкин Тихон Григорьев
Мать: Ефросинья Емельянова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Галискин Алексей (Лазарев)
Мать ребёнка: Татьяна Афанасиева
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Афанасиева
Смерть
03.10.1844
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Цурковском кладбище