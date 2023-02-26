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Цепелкин Назар Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

03.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Цепелкин Тихон Григорьев

Мать: Ефросинья Емельянова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Галискин Алексей (Лазарев)

Мать ребёнка: Татьяна Афанасиева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афанасиева

Смерть
03.10.1844
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Цурковском кладбище
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