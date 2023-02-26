Цепелкин Тихон Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелкин Тихон Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1754

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Цепелкин Иван (Трифонов)

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Цепелкин Василий (Трифонов)

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Цепелкин Юрий Тихонов

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цепелкин Назар Тихонов

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Цепелкин Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Косьмина

Смерть
До 1850
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