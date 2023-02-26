Цепелкин Тихон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1754
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Цепелкин Василий (Трифонов)
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ефросинья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Косьмина
Смерть
До 1850