Молотков Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотков Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1930

Дата смерти

12.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоткова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1959

Сын: Молотков Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Молоткова Валентина Павловна

Смерть
12.07.1983

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