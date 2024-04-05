Молотков Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1930
Дата смерти12.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молоткова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1959
Сын: Молотков Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Молоткова Валентина Павловна
Смерть
12.07.1983