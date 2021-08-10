Молотков Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолотков Владимир Леонидович

Молотков Владимир Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1959

Дата смерти

10.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959

Отец: Молотков Леонид Николаевич

Мать: Молоткова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Молоткова Чистякова Девичья Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Молоткова Чистякова Девичья Валентина Васильевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
По 15.10.1985

Сын: Молотков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Молоткова Чистякова Девичья Валентина Васильевна

Смерть
10.08.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.