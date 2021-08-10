Молотков Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1959
Дата смерти10.08.2021
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Молоткова Чистякова Девичья Валентина Васильевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
По 15.10.1985
Смерть
10.08.2021