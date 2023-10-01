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- Ксения Михайловна

Место рождения

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

После 1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Вычислено 1892 г.р.

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Муж: - Семён Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Дочь: - Анна Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Семёнович

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1904 ст.

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