- Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиПосле 1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Муж: - Семён Семёнович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Дочь: - Анна Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Семёнович
Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1904 ст.