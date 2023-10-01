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- Семён Семёнович

Место рождения

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Вычислено 1892 г.р.

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Жена: - Ксения Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Дочь: - Анна Семёновна

Мать ребёнка: - Ксения Михайловна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1908 ст.

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