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- Анна Семёновна

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

10.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: - Семён Семёнович

Мать: - Ксения Михайловна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
10.04.1904 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянская дочь в 12 лет (от простуды)
Похороны
12.04.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-20ж)
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