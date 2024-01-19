- Анна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смерти10.04.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: - Семён Семёнович
Мать: - Ксения Михайловна
Смерть
10.04.1904 ст.
Крестьянская дочь в 12 лет (от простуды)
Похороны
12.04.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-20ж)